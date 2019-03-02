В Челябинске и по области ждут первый дождь
Воскресенье, 3 марта, обещает стать очень теплым в Челябинске и по области. Днем воздух прогреется до +2 градусов, ожидается мокрый снег или дождь, сообщает Челябинский гидрометцентр.
Но уже в понедельник и вторник снова похолодает до -4…-6 градусов. Особенно морозно будет ночью: до -12…-15 градусов.
Впрочем, погода, кажется, все-таки взяла курс на весну. Судите сами.
В среду, 6 марта: +5 днем и -10 ночью.
В четверг, 7 марта: +3 днем и -3 ночью.
В пятницу, 8 марта: +3 днем и -8 ночью.
Все дни ветреные, с переменной облачностью и, вероятно, с небольшими осадками.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU