В Челябинске и по области ждут первый дождь

СЕГОДНЯ 18:36 2019-03-02T18:36:39+03:00

А на неделе потеплеет до +5 градусов

Изменить размер текста: A A

Воскресенье, 3 марта, обещает стать очень теплым в Челябинске и по области. Днем воздух прогреется до +2 градусов, ожидается мокрый снег или дождь, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Но уже в понедельник и вторник снова похолодает до -4…-6 градусов. Особенно морозно будет ночью: до -12…-15 градусов.

Впрочем, погода, кажется, все-таки взяла курс на весну. Судите сами.

В среду, 6 марта: +5 днем и -10 ночью.

В четверг, 7 марта: +3 днем и -3 ночью.

В пятницу, 8 марта: +3 днем и -8 ночью.

Все дни ветреные, с переменной облачностью и, вероятно, с небольшими осадками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU