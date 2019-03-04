В школьной столовой Кургана дети обедают в компании тараканов

СЕГОДНЯ 04:55 2019-03-04T04:55:25+03:00

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Десятиклассник из Кургана сфотографировал в школьной столовой, как прямо по столу к тарелке бежит рыжий таракан. Его родители выложили снимок в соцсети и попросили руководство школы №44 обратить внимание.

В комментариях ученики этой школы подтверждают, что нередко видят насекомых во время обеда. Но, как выяснилось из отзывов школьников, такая ситуация не только в этом учебном заведении.

— Уважаемая администрация, потравите тараканов во всех школах, пожалуйста, и проблем не будет! — обратилась в соцсетях жительница Кургана Евгения Евдокимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU