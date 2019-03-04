2019-03-04T05:10:34+03:00
Общество

«Чумачечая весна»: полуголые мужчины прокатились по улицам Челябинска на крыше авто

Они пели и танцевали
Ирина КАРЕЛИНА
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Чумачечая весна в Челябинске. Кадр из видео Сергея Саратова.Чумачечая весна в Челябинске. Кадр из видео Сергея Саратова.
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Хорошее настроение или весеннее обострение? Сразу несколько очевидцев засняли на видео и выложили в соцсети, как компания мужчин с голыми торсами проехалась по улицам Челябинска под веселую громкую музыку.

— Под окнами у нас проезжали. У них «Чумачечая весна» на всю катушку орала, — написал челябинец в группе «ВКонтакте».

«Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна», — поют Потап и Настя Каменских. Вот и веселая полуголая компания вылезла из люка и дверей автомобиля на его крышу. А ведь это только еще начало марта...

Кадр из видео "Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП" в ВК

Кадр из видео "Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП" в ВК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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