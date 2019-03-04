«Чумачечая весна»: полуголые мужчины прокатились по улицам Челябинска на крыше авто
Хорошее настроение или весеннее обострение? Сразу несколько очевидцев засняли на видео и выложили в соцсети, как компания мужчин с голыми торсами проехалась по улицам Челябинска под веселую громкую музыку.
— Под окнами у нас проезжали. У них «Чумачечая весна» на всю катушку орала, — написал челябинец в группе «ВКонтакте».
«Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна», — поют Потап и Настя Каменских. Вот и веселая полуголая компания вылезла из люка и дверей автомобиля на его крышу. А ведь это только еще начало марта...
Кадр из видео "Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП" в ВК
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ИСТОЧНИК KP.RU