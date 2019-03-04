В Челябинской области неделю разыскивают 21-летнюю девушку с возможной потерей памяти

СЕГОДНЯ 05:29 2019-03-04T05:35:04+03:00

Если вы видели эту девушку, позвоните в полицию по номеру 02.

Она пошла на прогулку и не вернулась

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В Миассе 27 февраля пропала молодая жительница Александра Акулова. Вечером вышла из дома на прогулку, в микрорайоне Строителей, и не вернулась. По словам близких, Саша была в тяжелом психологическом состоянии, возможна потеря памяти. 28 февраля девушку видели на Машгородке.

Потерявшуюся ищут родственники, волонтеры и полиция.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы до плеч рыжего цвета, глаза серо-голубые, асимметрия лица на левую сторону.

Была одета: в дубленку светло-коричневого цвета, капюшон с белым мехом, на ногах угги темно-коричневого цвета, шапка вязаная коричневая, небольшая сумка коричневого цвета на длинном ремешке.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Александры, позвоните по телефонам: 8-952-502-39-91 (мама Саши), 8-908-068-11-91 (подруга), или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU