«Уходил от столкновения»: автобус, полный детей, застрял на трассе М5 в Челябинской области
Автобус, перевозивший юных спортсменов из Сатки в Челябинск, едва не попал в ДТП на федеральной трассе. Ехавшая впереди машина резко затормозила, и водитель автобуса, избегая столкновения, съехал на обочину. Аварии удалось избежать, вот только потом выехать из сугроба автобус не смог — забуксовал. Инцидент произошел 3 марта, около 19 часов, неподалеку от Златоуста.
В автобусе был 51 человек: 47 школьников, преподаватели и сопровождающие родители. Группа возвращалась домой с соревнований.
На помощь быстро выехали полиция, МЧС и дорожники. В салоне автобуса работала печка, взрослые и дети ждали спецслужбы в тепле. Как сообщил официальный telegram-канал губернатора Челябинской области «Молнии Дубровского», власти полностью проконтролировали ситуацию.
— Никто в автобусе не пострадал. На место прибыл подменный автобус, в который всех пересадили. Экипаж областного полка ДПС сопроводил группу детей до места назначения — в Челябинск, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU