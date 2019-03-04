К 8 Марта: Владимир Елистратов предложил очистить Челябинск от снега в подарок женщинам

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-04T09:38:16+03:00

Работы у коммунальщиков еще - выше крыши. Фото: группа "Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП".

Пока вывезли только половину завалов и куч

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О снеге насущном говорил глава города Владимир Елистратов на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 4 марта. Снега в городе до сих пор завались, дворы обезображены огромными грязными кучами. Даже в центре города — «козьи тропы» не вычищенных тротуаров.

Между тем, чиновники рапортуют об ударной работе. По словам начальника Управления благоустройства администрации города Владимира Жучкова, темпы вывоза снега на полигоны по Бродокалмакскому тракту и на ул. Радонежской выросли с 3-% до 50%.

Цифра, конечно, двоякая: работы еще много, и не вывезенный снег превратится в реки грязной талой воды. Штрафов подрядчикам с начала года выписано три десятка на полмиллиона рублей.

Вот и мониторинг районов выявил за неделю 114 нарушений. Елистратов предлагает сделать женщинам подарок к 8 Марта:

— Расслабляться не стоит, ведь половина нарушений еще не устранена. Давайте сделаем посильный подарок женщинам к 8 Марта, уберем весь снег.

Между тем, челябинские мужики устали ждать нерасторопных коммунальщиков и взялись за лопаты: вычистили двор в центре города от снежных бурунов.

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ИСТОЧНИК KP.RU