К 8 Марта: Владимир Елистратов предложил очистить Челябинск от снега в подарок женщинам
О снеге насущном говорил глава города Владимир Елистратов на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 4 марта. Снега в городе до сих пор завались, дворы обезображены огромными грязными кучами. Даже в центре города — «козьи тропы» не вычищенных тротуаров.
Между тем, чиновники рапортуют об ударной работе. По словам начальника Управления благоустройства администрации города Владимира Жучкова, темпы вывоза снега на полигоны по Бродокалмакскому тракту и на ул. Радонежской выросли с 3-% до 50%.
Цифра, конечно, двоякая: работы еще много, и не вывезенный снег превратится в реки грязной талой воды. Штрафов подрядчикам с начала года выписано три десятка на полмиллиона рублей.
Вот и мониторинг районов выявил за неделю 114 нарушений. Елистратов предлагает сделать женщинам подарок к 8 Марта:
— Расслабляться не стоит, ведь половина нарушений еще не устранена. Давайте сделаем посильный подарок женщинам к 8 Марта, уберем весь снег.
Между тем, челябинские мужики устали ждать нерасторопных коммунальщиков и взялись за лопаты: вычистили двор в центре города от снежных бурунов.
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ИСТОЧНИК KP.RU