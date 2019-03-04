Двое жителей Челябинской области обворовали управляющую компанию
В Трехгорном рецидивисты «обчистили» небольшой склад в доме по улице Ленина. Оставили без строительных инструментов управляющую компанию. Сотрудники оценили ущерб в 10 тысяч рублей, написали заявление в полицию.
Воров поймали, ими оказались местные жители, 45 и 32 лет, ранее судимые. Они рассказали на допросе, что взломали двери склада, похитили инструменты и скрылись.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде. Инструменты полицейские нашли, их вернут владельцам после проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU