Двое жителей Челябинской области обворовали управляющую компанию

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-04T10:18:44+03:00

Ворам грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За это им грозит до пяти лет тюрьмы

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В Трехгорном рецидивисты «обчистили» небольшой склад в доме по улице Ленина. Оставили без строительных инструментов управляющую компанию. Сотрудники оценили ущерб в 10 тысяч рублей, написали заявление в полицию.

Воров поймали, ими оказались местные жители, 45 и 32 лет, ранее судимые. Они рассказали на допросе, что взломали двери склада, похитили инструменты и скрылись.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде. Инструменты полицейские нашли, их вернут владельцам после проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU