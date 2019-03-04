Горы Челябинской области стали частью большого туристического проекта
Несколько регионов решили объединиться и создать проект «Большой Урал». Это маршрут для поклонников экологического туризма. Он берет свое начало в Оренбургской области и через восемь регионов соединяет Южный и Полярный Уралы. На территории Челябинской области он включает Большой Иремель, Таганай и Зюраткуль.
— Вместе с Башкортостаном создаем туристический пешеходный маршрут, который объединит два региона в точке Большой Иремель. Ежегодно гору посещает более 30 тысяч туристов, — сообщил начальник управления туризма Челябинской области Игорь Ворожцов.
На Иремеле уже установили вышки связи, чтобы ловили мобильники. Сейчас ищут инвесторов, которые бы захотели построить в горах кемпинги, отели и забавы для туристов. Вреда для природы экологи не боятся. Ведь если туризм будет организованным, а не «диким», ущерб как раз удастся минимизировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU