«Жаркий прием»: болельщики «Металлурга» встретили команду огненным шоу

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-04T10:32:00+03:00

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3 марта «Металлург» наконец-то сравнял счет с «Салаватом Юлаевым» в финальной серии плей-офф. За победную игру в выездном матче болельщики решили отблагодарить любимую команду необычным образом.

Поздно вечером, когда хоккеисты вернулись домой, их ждал жаркий прием. Десятки фанатов выстроились в ряд по обе стороны дороги и зажгли ярко-красные фаеры. Автобус с хоккеистами ехал до ледовой арены через впечатляющий огненный коридор. Фаер-шоу сняли на камеру с помощью квадрокоптера.

Подобную огненную встречу магнитогорские болельщики устроили «Металлургу» впервые. Идею подсмотрели у фанатов «Зенита». Впрочем, это не имеет значения, если речь идет о поддержке хоккеистов в непростой борьбе за кубок Гагарина.

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Огненная встреча "Металлурга" в Магнитогорске!.Поздним вечером 3 марта команда вернулась в Магнитогорск из Уфы, а перед Ареной "Металлург" ее ожидали десятки фанатов!

ИСТОЧНИК KP.RU