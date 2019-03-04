Челябинская таможня испортила Женский день дамам из Казахстана
За несколько дней до праздника Восьмое марта сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области не разрешили вывезти в Казахстан 15,6 тысяч тюльпанов, сообщает пресс-служба ведомства.
Цветы были выращены в теплицах Подмосковья и предназначались для поздравления дам. Но перекупщики не озаботились оформлением сопроводительных документов.
— При пересечении границы на контрольно-пропускном пункте «Троицк» перевозчики не смогли представить фитосанитарные сертификаты на цветы. Вся партия тюльпанов была задержана. А перевозчиков оштрафовали на 500 рублей, — рассказывают в пресс-службе.
Сопровождающие документы помогают сотрудникам Россельхознадзора узнать, где выращены цветы и насколько они безопасны для окружающих. Цветы могут бы заражены опасными паразитами.
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ИСТОЧНИК KP.RU