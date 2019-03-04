Следователю из Челябинска, который получил 16 тысяч долларов взятки, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-04T13:34:36+03:00

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В Тракторозаводском райсуде 4 марта вынесли приговор по громкому делу. За получение взятки отвечал экс-сотрудник следственного комитета. Два года назад Александр Есипов был заместителем начальника следственного отдела в Курчатовском районе. Тогда же он получил взятку в 16 700 долларов США. Это около миллиона рублей.

Мзду давал бизнесмен, на которого завели уголовное дело. В обмен на деньги он просил вернуть ему вещдоки и прекратить расследование. Интересно, что следователя сдал челябинский адвокат, на которого также завели дело о коррупции.

— Есипова приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Также назначен к штрафу в два раза больше взятки — 1,8 млн рублей. Звание майор юстиции у него забрали. Осужденный взят под стражу в зале суда, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU