Шумный завод закрыли на 45 суток в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-04T13:52:42+03:00

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Шумное производство по производству комбикормов закрыли на 45 суток в Копейске, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Ревизоры нагрянули на производство после того, как хозяйка частного дома, расположенного по соседству, написала жалобу в региональный Роспотребнадзор. Оказалось, что уровень шума, на самом деле, зашкаливал, значительно превышая нормы СанПин. Помимо этого, выбросы производства превышали норму по содержанию взвешенных частиц и пыли.

— Представитель завода просил не приостанавливать работу предприятия и обещал установить забор и фильтры. Однако суд решил, что предприятие будет закрыто на 45 суток, — рассказывают в пресс-службе.

Сначала на производстве должны устранить недочеты, а потом оно сможет возобновить работу.

Механизмы зернодробильного агрегата уже опечатаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU