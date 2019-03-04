Шумный завод закрыли на 45 суток в Челябинской области
Шумное производство по производству комбикормов закрыли на 45 суток в Копейске, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
Ревизоры нагрянули на производство после того, как хозяйка частного дома, расположенного по соседству, написала жалобу в региональный Роспотребнадзор. Оказалось, что уровень шума, на самом деле, зашкаливал, значительно превышая нормы СанПин. Помимо этого, выбросы производства превышали норму по содержанию взвешенных частиц и пыли.
— Представитель завода просил не приостанавливать работу предприятия и обещал установить забор и фильтры. Однако суд решил, что предприятие будет закрыто на 45 суток, — рассказывают в пресс-службе.
Сначала на производстве должны устранить недочеты, а потом оно сможет возобновить работу.
Механизмы зернодробильного агрегата уже опечатаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU