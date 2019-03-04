2019-03-04T16:43:53+03:00
Общество

Жители Челябинска смогут бесплатно привить питомцев от бешенства

Прививки будут ставить с 11 марта по 7 апреля
Валентина ВАГАНОВА
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Прививать животных от бешенства нужно обязательно!Прививать животных от бешенства нужно обязательно!Фото: Алексей ФОКИН
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На следующей неделе в Челябинске стартует ежегодная акция по профилактике бешенства. Челябинская ветстанция приглашает жителей бесплатно поставить прививку своим домашним питомцам. Ветврачи будут принимать во всех районах города по 7 апреля. Где и во сколько можно поставить укол в вашем районе, следует уточнить на сайте ветстанции.

Прививать питомцев от бешенства нужно обязательно. Это заболевание неизлечимо. Каждый год в мире от него погибает больше 50 тысяч человек и свыше миллиона животных.

— Обстановка по бешенству в нашем регионе остается очень напряженной. За прошлый год в Челябинске выявлено четыре случая заболевания бешенством в четырех неблагополучных пунктах. В двух случаях бешенство диагностировали у диких животных — енотовидных собак. За январь этого года зарегистрировано 237 случаев укусов животными, причем 158 человек пострадали от домашних животных, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Если вас укусила собака, лиса, енот, любой грызун или другое животное, которое может являться переносчиком бешенства, немедленно обратитесь в травмпункт. Даже если зверек оставил небольшую царапину — заразиться можно через слюну.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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