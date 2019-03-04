2019-03-04T17:47:39+03:00
Происшествия

Подросток обокрал два ювелирных магазина в Челябинской области

Он вынес украшений на 400 тысяч рублей [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Молодой грабитель вырывал украшения из рук продавцов и убегал. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Молодой грабитель вырывал украшения из рук продавцов и убегал. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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В Чебаркуле парень, на вид лет восемнадцати, украл золотые украшения из магазина. Он прикинулся покупателем и попросил консультанта показать цепочки. Как только продавец достала подставку с золотом, парень выхватил ее из рук и побежал к выходу. Он стащил 24 цепочки общей стоимостью 130 тысяч рублей.

Полицейские поймали грабителя в тот же день. Оказалось, что парень несовершеннолетний — ему всего 16. Незадолго до этого он обокрал «ювелирку» в торгом центре Копейска. Точно также похитил золотые цепочки на 252 тысячи рублей.

— Возбуждены уголовные дела по части 1 пункту «д» и части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж». Максимальное наказание по ним — лишение свободы на срок до 4 и 7 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские изъяли у грабителя две золотые цепочки и 1800 рублей. Парень объяснил, остальные украшения он сдал в скупку, какие-то цепочки продал в Челябинске. Сейчас силовики ищут изделия.

Подозреваемый пока в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Материалы уголовного дела передали в следственный комитет.

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Подросток грабит ювелирный магазин в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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