2019-03-05T04:42:44+03:00
Общество

Поликлиники Магнитогорска награждают пациентов грамотами за терпение

Новшество обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Такие грамоты вручают маленьким пациентам. Фото: Дмитрий Уткин.Такие грамоты вручают маленьким пациентам. Фото: Дмитрий Уткин.
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Раньше такое можно было встретить только в частных клиниках. А теперь в Магнитогорске и на бесплатном приеме у врача маленьким пациентам дарят грамоты за храбрость, бесстрашие, терпение...

— Во время ожидания своей очереди в детской поликлинике, — добавил горожанин Дмитрий Уткин, которой выложил фото грамоты в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Подписчики группы предложили давать грамоты и во взрослых поликлиниках. А лучше — сразу медали.

— О каких очередях речь, не совсем понятно. Сейчас все по талонам, все по времени, — защитили поликлинику в комментариях.

А автор поста ответил, что это была просто шутка. Его дочка рада награде от доктора, да и ждали своей очереди они недолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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