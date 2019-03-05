Поликлиники Магнитогорска награждают пациентов грамотами за терпение
Раньше такое можно было встретить только в частных клиниках. А теперь в Магнитогорске и на бесплатном приеме у врача маленьким пациентам дарят грамоты за храбрость, бесстрашие, терпение...
— Во время ожидания своей очереди в детской поликлинике, — добавил горожанин Дмитрий Уткин, которой выложил фото грамоты в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Подписчики группы предложили давать грамоты и во взрослых поликлиниках. А лучше — сразу медали.
— О каких очередях речь, не совсем понятно. Сейчас все по талонам, все по времени, — защитили поликлинику в комментариях.
А автор поста ответил, что это была просто шутка. Его дочка рада награде от доктора, да и ждали своей очереди они недолго.
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ИСТОЧНИК KP.RU