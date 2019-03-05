СЕГОДНЯ 06:40 2019-03-05T06:40:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Челябинска Матвей Орлов зашел в отделение «Почты России» на пр. Ленина, 64 и увидел, как сотрудница выбивает себе пачку талонов в автомате электронной очереди. Возмущенный молодой человек снял это на камеру мобильного телефона и выложил в соцсети.

На кадрах видно, как женщина берет с десяток талонов. В этот момент посетители ждут своей возможности побыстрее получить услугу, но, по мнению автора видео, не могут этого сделать из-за действий сотрудницы почты.

— А вы какую услугу хотите себе оказать? Сколько вы талонов распечатали? — спрашивает ее молодой человек.

Но женщина молча уходит на свое рабочее место. Автор видео решил, что таким образом сотрудники почты пытаются повысить свою статистику.

Проверка слуха: в Челябинске сотрудники почты пачками выбивают талоны, чтобы повысить статистику.

Видео активно обсуждают в соцсетях. Посетители почтового отделения подтвердили, что часто видят такую картину.

— Сидела там недавно минут 30. В течении всего этого времени друг за другом объявляли номера талонов, которых даже нет в очереди! Помимо меня, было только четыре человека. За полчаса могли принять нас всех. Но нет же, они прогоняли левые талоны. А мы тупо ждали, пока они там наотдыхаются! — написала Алена Самайлова.

Но большинство комментаторов встали на защиту работницы почты. Кто-то решил, что она проверяет печать после установки новой ленты. Другой написал, что так делают, когда у клиента пачка заказных писем на отправление, и его не успевают обслужить за время, отведенное по регламенту на одного посетителя.

КОММЕНТАРИЙ ПОЧТЫ

— 4 марта в первой половине дня в почтовом отделении 454080 был зафиксирован сбой в работе электронной очереди. Сотрудники отделения самостоятельно пытались перезагрузить и наладить работу киоска регистратора. Не сумев устранить неполадку, подали заявку подрядчику на ремонт электронной очереди. После обеда неполадка была устранена, работа электронной очереди восстановлена. Отметим, по данному факту будет дополнительно проведена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения, — сообщили в УФПС Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU