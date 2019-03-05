2019-03-05T09:28:03+03:00
Спорт

Наставник челябинского «Трактора» по горячим следам оценил вылет команды из плей-офф

«Черно-белые» уступили в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилисту»
Алексей МИКУШИН
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Алексей Тертышный отметил, что команда играла с полной самоотдачей.Алексей Тертышный отметил, что команда играла с полной самоотдачей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Челябинцы завершили сезон. «Медведи» в четвертый раз подряд уступили «Автомобилисту», проиграв в серии плей-офф.

После финального матча в Челябинске исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный отметил, что команда играла с полной самоотдачей.

— Сегодня мы сделали все, что смогли. Претензий к игрокам нет. Парни бились, старались, выкладывались. Играли с приличной самоотдачей. Да, сезон для «Трактора» завершен. Попали в плей-офф, выйдя из непростой ситуации. Это, безусловно, положительный фактор. Но рано закончили. Выиграл сильнейший. Благодарю болельщиков. Они нас всегда поддерживают в трудную минуту.

Между тем, магнитогорский «Металлург» продолжает борьбу в 1/4 финала Восточной конференции КХЛ. Счет в серии до четырех побед с уфимским «Салаватом Юлаевым» пока равный — 2-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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