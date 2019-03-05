Чиновники возьмутся за пенсионеров, собирающих на помойках просроченные продукты в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-05T09:35:50+03:00

Но ударят не по простым людям, а по торговым сетям

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Стало обыденным, что торговые сети выносят просроченные продукты к мусорным бакам в городских дворах. Ящики и коробки тут же обследуют пенсионеры, отбирая себе что получше. Подобный способ утилизации незаконен, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

— До момента утилизации некачественные продукты или продукты с истекшим сроком годности следует хранить без доступа третьих лиц. Если продукция попадает в места общей доступности, торговым сетям грозит штраф до 700 тысяч рублей, — говорит представитель пресс-служба ведомства Татьяна Нахтигаль.

Россельхознадзор по Челябинской области рекомендует руководителям торговых сетей усилить контроль за утилизацией продуктов. Вынос пищевой продукции с истекшим сроком годности в мусорные баки нарушает Технический регламент Таможенного союза, принятый в 2011 году.

А вот наказывать пенсионеров никто не будет. Они сами должны понимать, что, поедая такие продукты, не долго и отравиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU