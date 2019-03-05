Каскадер или жертва: на Южном Урале пешеход прыгнул на крышу движущегося авто

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-05T09:59:51+03:00

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Авария с участием пешехода произошла 1 марта в одном из дворов Златоуста. По словам очевидцев, водитель «легковушки», выезжая с парковки, не заметил мужчину и сбил его. От удара тот оказался на крыше машины.

Происходящее зафиксировала установленная над подъездом камера наблюдения. На кадрах совсем другая картина: пешеход разбежался и сам прыгнул на крышу машины. Причем сделал он это мастерски, как тщательно отрепетированный трюк.

Пешеход прыгнул на крышу движущегося авто.

Вскоре на место прибыли сотрудники ДПС и «скорая помощь». С пешеходом все в порядке, если не считать того, что он был подшофе. Повреждения получила только легковушка: лобовое стекло разбито, на крыше и бампере вмятины.

Кто виноват в ДТП, сейчас выясняют полицейские.

— По данному факту проводится проверка. Если в поведении нетрезвого пешехода будут усмотрены хулиганские действия, то материал передадут в службу участковых уполномоченных полиции для возбуждения административного дела, — прокомментировали ситуацию в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU