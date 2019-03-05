В Магнитогорске осудили живодера

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-05T10:10:13+03:00

Он получил год условно за убийство дворняжки

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В декабре прошлого года сорокалетний житель Магнитогорска выпивал дома, а чтобы не было скучно, позвал соседей-собутыльников. Те захватили с собой дворняжку.

Несчастное животное и стало причиной перепалки пьяниц. Разъяренный хозяин жилища вытащил собаку на балкон, где перерезал ей горло. От ран дворняжка умерла на месте.

Протрезвевшие собутыльники вызвали полицию: убийство животного происходило на их глазах.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговором мирового судьи магнитогорец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животными».

В суде живодер свою вину признал, раскаялся и заявил, что в трезвом виде никогда не убил живую душу.

Он получил год условно с испытательным сроком в одни год.

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ИСТОЧНИК KP.RU