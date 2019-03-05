В Магнитогорске осудили живодера
В декабре прошлого года сорокалетний житель Магнитогорска выпивал дома, а чтобы не было скучно, позвал соседей-собутыльников. Те захватили с собой дворняжку.
Несчастное животное и стало причиной перепалки пьяниц. Разъяренный хозяин жилища вытащил собаку на балкон, где перерезал ей горло. От ран дворняжка умерла на месте.
Протрезвевшие собутыльники вызвали полицию: убийство животного происходило на их глазах.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговором мирового судьи магнитогорец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животными».
В суде живодер свою вину признал, раскаялся и заявил, что в трезвом виде никогда не убил живую душу.
Он получил год условно с испытательным сроком в одни год.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU