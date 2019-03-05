2019-03-05T10:10:13+03:00
Происшествия

В Магнитогорске осудили живодера

Он получил год условно за убийство дворняжки
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Никто не имеет права лишать животных жизни.Никто не имеет права лишать животных жизни.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В декабре прошлого года сорокалетний житель Магнитогорска выпивал дома, а чтобы не было скучно, позвал соседей-собутыльников. Те захватили с собой дворняжку.

Несчастное животное и стало причиной перепалки пьяниц. Разъяренный хозяин жилища вытащил собаку на балкон, где перерезал ей горло. От ран дворняжка умерла на месте.

Протрезвевшие собутыльники вызвали полицию: убийство животного происходило на их глазах.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговором мирового судьи магнитогорец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животными».

В суде живодер свою вину признал, раскаялся и заявил, что в трезвом виде никогда не убил живую душу.

Он получил год условно с испытательным сроком в одни год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не рыбный день. В Челябинскую область не пустили 117 тонн дальневосточного улова
В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем
В центре Челябинска из-за нечищеной дороги и жадности сгорел дом
Челябинцев научат готовить пуховую кашу
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА
Каскадер или жертва: на Южном Урале пешеход прыгнул на крышу движущегося авто
Чиновники возьмутся за пенсионеров, собирающих на помойках просроченные продукты в Челябинске
Нет места. В Челябинске не определены легальные полигоны для приема снежных куч
Наставник челябинского «Трактора» по горячим следам оценил вылет команды из плей-офф
Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура
В Челябинске из торгового центра эвакуировали 52 человека
В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
Проверка слуха: в Челябинске сотрудники почты пачками выбивают талоны, чтобы повысить статистику
В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима
В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками