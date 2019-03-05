2019-03-05T10:53:31+03:00
Общество

Челябинцев научат готовить пуховую кашу

Уникальные рецепты любимых блюд русской кухни снова в моде
Ольга АНТОНОВА
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Пуховая каша: пальчики оближешь! Фото: Ольга Крыльцова.Пуховая каша: пальчики оближешь! Фото: Ольга Крыльцова.
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Кулинарным просвещением челябинцев занимается областной Центр народного творчества. На мастер-классе 5 марта восстановят уникальный рецепт так называемой пуховой каши — традиционного русского блюда. Император Петр Первый жить не мог без пуховой гречневой каши.

5 марта, в 14.00, Школа кулинарного мастерства «Возрождение традиций русской кухни» проводит занятие по технологии приготовления пуховых каш.

Урок для опытных и начинающих кулинаров проведет руководитель школы, специалист центра народного творчества Наталья Яковлева.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, Наталья Яковлева расскажет и покажет, как ей удалось восстановить рецепт каши, которую готовили в глиняных горшках наши предки в Аркаиме.

Занятие состоится в Центре народного творчества: ул. Первой пятилетики, 17. Справки по тел. 8-909-077-68-10. Билет 100 руб.

Если у вас нет времени на мастер-класс, искусством приготовления пуховых каш можно овладеть самостоятельно. «Комсомолка» делится рецептом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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