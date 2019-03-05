2019-03-05T11:28:11+03:00
Происшествия

В центре Челябинска из-за нечищеной дороги и жадности сгорел дом

Пламя уничтожило строение в поселке Мелькомбинат-2
Ольга АНТОНОВА
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В центре Челябинска пожарные не смогли потушить горящий дом из-за нечищеных дорог. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.В центре Челябинска пожарные не смогли потушить горящий дом из-за нечищеных дорог. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
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Сигнал о пожаре поступил на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поздним вечером 4 марта. К месту ЧП пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова быстро.

Однако проехать к горящему частному дому в поселке Мелькомбинат-2 было невозможно. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, машины не смогли подобраться из-за узкой нечищеной дороги.

Ко всему прочему, воды для гидрантов пожалели охранники ТРК «Родник»: у комплекса расположен гидрант. Охрана ТРК ссылалась на частную собственность гидранта и счетчики воды. Тупость и жадность охранников сожрали и так короткое время для того, чтобы пожарные получили нужную воду.

Охранники ТРК грубо нарушили федеральный закон «О пожарной безопасности». Пожарные имеют право использовать любые источники для забора воды для тушения пожаров.

В итоге, пламя с вспыхнувшего частного дома перекинулось на соседнее строение. Второй дом удалось отстоять, выгорел только участок крыши.

К счастью, в огне никто не пострадал. Предварительная причина — короткое замыкание электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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