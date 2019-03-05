2019-03-05T15:12:34+03:00
Звезды

Мэтры челябинской филармонии готовы исполнить мечты зрительниц

Акцию с исполнением желаний концертная организация запустила в честь 8 марта
Любовь СЛАВИНА
Поделиться:
Знаковые музыканты филармонии порадуют слушательниц сюрпризами. Фото: пресс-служба филармонии.Знаковые музыканты филармонии порадуют слушательниц сюрпризами. Фото: пресс-служба филармонии.
Изменить размер текста:

Призыв мужчин филармонии к челябинским дамам — загадать желания, которые можно исполнить на концертной площадке — появился в соцсетях за полмесяца до женского праздника.

— Челябинки охотно откликнулись, проявив остроумие. Желания самые разные: спеть со сцены под аккомпанемент камерного оркестра Адика Абдурахманова, от него же получить испеченный лично им торт, услышать песню Стаса Михайлова из уст дирижера духового оркестра Игоря Ежова, постоять в планке (кто дольше) с гитаристом Валерием Сундаревым, станцевать с худруком филармонии Владимиром Ошеровым и много чего еще, — рассказали в филармонии газете «Комсомольская правда» — Челябинск.

Эти творческие лидеры и приняли вызов, согласившись поработать волшебниками. Они выбрали из потока «заказов» самые оригинальные мечты. Какие именно — пока не говорят, держат интригу. А осуществят эти желания 7 марта в финале первого отделения программы «Где-то на белом свете».

Концерт пройдет в зале им. С. С. Прокофьева. Начало в 18.30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не рыбный день. В Челябинскую область не пустили 117 тонн дальневосточного улова
В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем
В центре Челябинска из-за нечищеной дороги и жадности сгорел дом
Челябинцев научат готовить пуховую кашу
В Магнитогорске осудили живодера
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА
Каскадер или жертва: на Южном Урале пешеход прыгнул на крышу движущегося авто
Чиновники возьмутся за пенсионеров, собирающих на помойках просроченные продукты в Челябинске
Прокуратура указала на нарушения при уборке снега в Челябинске
Наставник челябинского «Трактора» по горячим следам оценил вылет команды из плей-офф
Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура
В Челябинске из торгового центра эвакуировали 52 человека
В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
Проверка слуха: в Челябинске сотрудники почты пачками выбивают талоны, чтобы повысить статистику
В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима
В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками