Мэтры челябинской филармонии готовы исполнить мечты зрительниц

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-05T15:12:34+03:00

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Призыв мужчин филармонии к челябинским дамам — загадать желания, которые можно исполнить на концертной площадке — появился в соцсетях за полмесяца до женского праздника.

— Челябинки охотно откликнулись, проявив остроумие. Желания самые разные: спеть со сцены под аккомпанемент камерного оркестра Адика Абдурахманова, от него же получить испеченный лично им торт, услышать песню Стаса Михайлова из уст дирижера духового оркестра Игоря Ежова, постоять в планке (кто дольше) с гитаристом Валерием Сундаревым, станцевать с худруком филармонии Владимиром Ошеровым и много чего еще, — рассказали в филармонии газете «Комсомольская правда» — Челябинск.

Эти творческие лидеры и приняли вызов, согласившись поработать волшебниками. Они выбрали из потока «заказов» самые оригинальные мечты. Какие именно — пока не говорят, держат интригу. А осуществят эти желания 7 марта в финале первого отделения программы «Где-то на белом свете».

Концерт пройдет в зале им. С. С. Прокофьева. Начало в 18.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU