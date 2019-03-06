СМИ сообщили о задержании крупного чиновника в Магнитогорске
5 марта в Магнитогорске задержан Иван Крылов. Он был главной Ленинского района города. Об этом сообщили несколько региональных и местных СМИ.
Суть претензий к чиновнику пока неясна. Известно, что к нему пришли силовики, связанные с экономической безопасностью и противодействием коррупции. Вероятно, речь идет о подозрениях во взятке.
Кресло чиновника Крылов занимает 22 года. Главой Ленинского района Магнитогорска он стал в 2013 году. Крылову 46 лет, женат, воспитывает дочь.
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ИСТОЧНИК KP.RU