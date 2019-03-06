2019-03-06T05:24:43+03:00
Общество

Бензин и дизель в Челябинске продолжают дешеветь

Цены не поднимались вверх на протяжении полутора месяцев
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Бензин на заправках в Челябинске немного упал в цене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАБензин на заправках в Челябинске немного упал в цене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Антимонопольная служба пристально следит за ценами на челябинских АЗС. За последнюю неделю на заправках местной компании ценник на бензин АИ-92 опустился на 90 копеек, АИ-95 — на 30 копеек, ДТ — на 1 рубль 10 копеек.

Все цены на бензин в Челябинске можно посмотреть в таблице.

Данные от УФАС по Челябинской области

Данные от УФАС по Челябинской области

После прошлогоднего резкого скачка топлива, правительство договорилось с продавцами регулировать эту проблему. Обязанность докладывать о состоянии цен возложили на ФАС, поскольку она и раньше следила за ценами на топливо. В Челябинске бензин не дорожал уже больше месяца. А последние две недели компании даже начали понемногу опускать цены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ сообщили о задержании крупного чиновника в Магнитогорске
Названы дороги в Челябинске, на которые потратят миллиард рублей в этом году
Снежным кучам Челябинска могут посвятить коктейль в модном баре
Требуются мошенники: в Челябинске набирают на работу людей, готовых обманом подсовывать кредиты
МЧС предупреждает: на Челябинск обрушится штормовой ветер и дождь с мокрым снегом
Челябинка задушила трехлетнего сына и покончила с собой в Краснодаре
Не дождался спасателей: заблудившийся в лесу южноуралец замерз насмерть
Спортсменка из Челябинска завоевала две медали на Универсиаде-2019
Мэтры челябинской филармонии готовы исполнить мечты зрительниц
Не рыбный день. В Челябинскую область не пустили 117 тонн дальневосточного улова
В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем
В центре Челябинска из-за нечищеной дороги и жадности сгорел дом
Челябинцев научат готовить пуховую кашу
В Магнитогорске осудили живодера
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА
Каскадер или жертва: на Южном Урале пешеход прыгнул на крышу движущегося авто
Чиновники возьмутся за пенсионеров, собирающих на помойках просроченные продукты в Челябинске
Прокуратура указала на нарушения при уборке снега в Челябинске
Наставник челябинского «Трактора» по горячим следам оценил вылет команды из плей-офф
Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура
В Челябинске из торгового центра эвакуировали 52 человека
В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
Проверка слуха: в Челябинске сотрудники почты пачками выбивают талоны, чтобы повысить статистику
В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима
В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками