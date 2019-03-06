Бензин и дизель в Челябинске продолжают дешеветь

СЕГОДНЯ 05:24 2019-03-06T05:24:43+03:00

Бензин на заправках в Челябинске немного упал в цене. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Антимонопольная служба пристально следит за ценами на челябинских АЗС. За последнюю неделю на заправках местной компании ценник на бензин АИ-92 опустился на 90 копеек, АИ-95 — на 30 копеек, ДТ — на 1 рубль 10 копеек.

Все цены на бензин в Челябинске можно посмотреть в таблице.

Данные от УФАС по Челябинской области

После прошлогоднего резкого скачка топлива, правительство договорилось с продавцами регулировать эту проблему. Обязанность докладывать о состоянии цен возложили на ФАС, поскольку она и раньше следила за ценами на топливо. В Челябинске бензин не дорожал уже больше месяца. А последние две недели компании даже начали понемногу опускать цены.

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ИСТОЧНИК KP.RU