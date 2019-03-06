Бензин и дизель в Челябинске продолжают дешеветь
Антимонопольная служба пристально следит за ценами на челябинских АЗС. За последнюю неделю на заправках местной компании ценник на бензин АИ-92 опустился на 90 копеек, АИ-95 — на 30 копеек, ДТ — на 1 рубль 10 копеек.
Все цены на бензин в Челябинске можно посмотреть в таблице.
Данные от УФАС по Челябинской области
После прошлогоднего резкого скачка топлива, правительство договорилось с продавцами регулировать эту проблему. Обязанность докладывать о состоянии цен возложили на ФАС, поскольку она и раньше следила за ценами на топливо. В Челябинске бензин не дорожал уже больше месяца. А последние две недели компании даже начали понемногу опускать цены.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU