2019-03-06T09:51:47+03:00
Общество

В Челябинске пьяный водитель иномарки разбил популярную автобургерную

Постоянные клиенты точки Кирилла Кожевникова обещают восстановить любимый фурногчик
Ольга АНТОНОВА
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После ДТП фургончик искорежен. Фото: Кирилл Кожевников.После ДТП фургончик искорежен. Фото: Кирилл Кожевников.
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К своему детищу — автобургерной — челябинский предприниматель Кирилл Кожевников относится с огромной любовью. В соцсетях молодой человек регулярно сообщает о новинках в меню, делится отчетами после кулинарных курсов, выкладывает фото ингредиентов. И челябинцы платят парню сторицей: у его веселого автофургончика, припаркованного на Комсомольском проспекте, всегда много народу.

Прошлым летом, во время Чемпионата мира по футболу, Кирилл угощал горожан бургерами после победы сборной России над испанцами.

Нынешней ночью сучилось ЧП. В автомобильчик Кирилла врезался пьяный лихач за рулем «Пежо». Он вылетел на встречную полосу и не справился с управлением. К счастью, в тот час ни в фургончике, ни возле него никого не было.

Данные водителя известны, владелец бургерной знает, что у него есть страховка. Но пока Кирилл пребывает в шоке и стрессе: на свой бизнес он взял кредиты в банках.

Друзья Кирилла не только сочувствуют, но и готовы помочь восстановить ему дело.

Вот что написал Андрей Бодрягин: «Друзья. Фургончик Кирилла — символ города и пример для многих выживания малого бизнеса. Поэтому, если ли страховка нет ли — уважающие себя горожане обязаны восстановить этот символ. Публикуй реквизиты, друг. Не для тебя. Для нас всех это будет».

Ольга Михайлова: «Кирилл, давай на эвакуаторе перевезем твою машину к магазину «Уют». Подадим тебе электричество на день. А на ремонт денег соберем».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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