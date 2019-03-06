Потасовка водителей маршруток спровоцировала пробку в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-06T10:06:41+03:00

Судя по всему, водители не поделили дорогу. Фото: кадр из видео.

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Вереница маршрутных такси застыла у остановки в самый час пик. Машины встали в два ряда, из-за чего возникла пробка. Очевидцы видели, как из кабин повыскакивали водители и сцепились между собой.

— Драки не было, но они орали друга на друга так, что готовы были вот-вот друг другу в глотки вцепиться! — рассказала горожанка Лидия, ставшая свидетелем этой сцены.

По ее словам, все происходило 5 марта примерно в 19 часов. На кадрах видно, как возле одной из маршруток спорят мужики. Судя по всему, один «подрезал» другого на дороге. Конкуренты переругались, а к ним подоспели еще пара человек — унять конфликт или, наоборот, поучаствовать в разгорающейся драке. Остальные водители недовольно давили на клаксоны, из-за чего у пешеходов уши закладывало.

Но после переговоров на повышенных тонах маршрутчики все же разъехались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/695608" frameborder="0"></iframe> Перепалку водителей маршруток в центре Челябинска сняли на видео.Видео: читатель "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU