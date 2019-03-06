2019-03-06T10:06:41+03:00
Общество

Потасовка водителей маршруток спровоцировала пробку в центре Челябинска

Они сцепились прямо на остановке «Площадь Революции» [видео]
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
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Судя по всему, водители не поделили дорогу. Фото: кадр из видео.Судя по всему, водители не поделили дорогу. Фото: кадр из видео.
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Вереница маршрутных такси застыла у остановки в самый час пик. Машины встали в два ряда, из-за чего возникла пробка. Очевидцы видели, как из кабин повыскакивали водители и сцепились между собой.

— Драки не было, но они орали друга на друга так, что готовы были вот-вот друг другу в глотки вцепиться! — рассказала горожанка Лидия, ставшая свидетелем этой сцены.

По ее словам, все происходило 5 марта примерно в 19 часов. На кадрах видно, как возле одной из маршруток спорят мужики. Судя по всему, один «подрезал» другого на дороге. Конкуренты переругались, а к ним подоспели еще пара человек — унять конфликт или, наоборот, поучаствовать в разгорающейся драке. Остальные водители недовольно давили на клаксоны, из-за чего у пешеходов уши закладывало.

Но после переговоров на повышенных тонах маршрутчики все же разъехались.

Перепалку водителей маршруток в центре Челябинска сняли на видео.Видео: читатель "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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