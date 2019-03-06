Парень инсценировал нападение на себя, чтобы подставить знакомого в Челябинской области
Житель села Пашнино Красноармейского района написал заявление в полицию. 22-летний юноша рассказал, что на него напали с ножом. Причем обидчика он узнал — это его старый знакомый. По словам «пострадавшего», тот вымогал с него деньги.
Подозреваемого нашли. Но тот все отрицал. Оперативники проверили алиби, рассказ заявителя и поняли, что тот все выдумал.
— Свой поступок он объяснил личной неприязнью. Его будут судить за заведомо ложный донос. По статье грозит до трех лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU