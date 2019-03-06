Полиция установила скрытое наблюдение за преступниками, чтобы остановить банду квартирных воров в Челябинской области
Подельники промышляли в Челябинске, Копейске и Южноуральске. Вскрывали квартиры и выносили все ценное: от украшений и денег, до строительных инструментов и шуб. На их след полицейские напали в середине 2018 года. Точнее, отыскали одного из участников, но сразу задерживать его не стали.
Вместо этого установили за ним слежку. И так вышли на еще одного вора. А затем отыскали третьего подельника. Всего на счету группировки девять налетов на квартиры.
— С учетом роли каждого в совершении преступлений, виновным назначено наказание на срок от 4 до 5 лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU