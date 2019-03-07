2019-03-07T05:36:02+03:00
Общество

Судебные приставы помогли матери вернуть детей с зимних каникул в Челябинской области

После развода родной отец не хотел отпускать их домой
Лидия ПЕСКОВА
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Судьбу детей решил суд.Судьбу детей решил суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Только после вмешательства судебных приставов двое детей, гостивших у отца, смогли вернуться домой к родной к матери, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

После того, как супруги решили расстаться, двое детей — одному только три годика, а второму двенадцать — остались жить с мамой в Магнитогорске. Но иногда уезжали в деревню к отцу. После зимних каникул мужчина не захотел возвращать детей матери, мотивируя это тем, что она бьет ребят.

Чтобы вернуть детишек, женщина пошла в суд. Там ей выдали исполнительный лист об определении места жительства с матерью. А в это время мужчина обратился в суд с просьбой оставить детей ему. Но позиция матери звучала более убедительно.

В итоге приставы вместе с женщиной выехали в деревню и забрали детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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