2019-03-07T06:54:45+03:00
Общество

Мошенники дарят подарки к 8 марта пенсионеркам Челябинской области

Но забирают больше, чем дали
Ирина КАРЕЛИНА
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Осторожно: подарки от мошенниковОсторожно: подарки от мошенниковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жительница Челябинской области Риана Япарова предупредила в соцсетях, чтобы люди не велись на неожиданные подарки с доставкой на дом.

— Будьте осторожны. Сегодня к моей бабушке пришла женщина и под предлогом поздравления с наступающим праздником подарила ей набор столовых приборов. Потом предложила ей купить «чудо-массажер», который лечит от всех болезней. После того, как бабушка купила его, ей подарили заварной стеклянный чайник, - написала Риана в группе "Инцидент Миасс" в ВК.

Стоимость всех подарков в общей сумме составила 500 руб. А «чудо-массажер», который стоит в обычном магазине 139 руб., продали пенсионерке за 5000 руб. Вот такое поздравление с 8 марта!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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