Из ТРК «Башня» в Челябинске эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-07T10:24:58+03:00

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В торговом комплексе «Башня» на ул. Горького в Челябинске идет эвакуация посетителей и персонала. Примерно в 11:30 7 марта сработала пожарная сигнализация. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал очевидец.

— Охранники как будто не знают, что делать. Ходят как неприкаянные. Когда сработала сигналка, в помещениях опустилась огнеупорная пленка, перекрыв часть входов, — сообщил читатель «КП» Станислав.

Открытого огня очевидцы не заметили.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области не отвечает на звонки. Что на самом деле произошло в «Башне», пока не ясно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/695819" frameborder="0"></iframe> Из челябинского ТРК вывели людей 7 марта.Станислав БЕЛКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU