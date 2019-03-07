2019-03-07T10:24:58+03:00
Происшествия

Из ТРК «Башня» в Челябинске эвакуировали людей

В магазине сработала сигнализация
Станислав БЕЛКИНАнгелина ГРИГОРЬЕВА
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Огнеупорная пленка опустилась сразу после срабатывания сигнализации.Огнеупорная пленка опустилась сразу после срабатывания сигнализации.Фото: Станислав БЕЛКИН
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В торговом комплексе «Башня» на ул. Горького в Челябинске идет эвакуация посетителей и персонала. Примерно в 11:30 7 марта сработала пожарная сигнализация. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал очевидец.

— Охранники как будто не знают, что делать. Ходят как неприкаянные. Когда сработала сигналка, в помещениях опустилась огнеупорная пленка, перекрыв часть входов, — сообщил читатель «КП» Станислав.

Открытого огня очевидцы не заметили.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области не отвечает на звонки. Что на самом деле произошло в «Башне», пока не ясно.

Из челябинского ТРК вывели людей 7 марта.Станислав БЕЛКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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