2019-03-07T12:32:12+03:00
Общество

С новосельем! В поселке Бишкиль открылся новый детский садик

Мест в нем с избытком, потому устроены все местные малыши
Ольга АНТОНОВА
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Теперь дети Бишкиля ходят в современный детсад. Фото: gubernator74.ruТеперь дети Бишкиля ходят в современный детсад. Фото: gubernator74.ru
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Челябинская область полностью закрыла потребность в местах в садиках для детей от трех до семи лет. Скоро не станет очередей в ясли. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский во время посещения нового детского садика в поселке Бишкиль Чебаркульского района.

Теперь в садик ходят все 33 здешних малыша. А всего здание рассчитано на 50 ребят. До новоселья дети «квартировали» в малом спортивном зале бишкильской школы. Теперь зал может использоваться для занятий учениками.

А новый детсад — это светлые и просторные группы. В каждой — спальни, туалетные комнаты, гардеробные. Есть спортивный и музыкальный залы, медкабинет, кабинет психолога и логопеда. У здания — красивая безопасная игровая площадка.

За три года в Челябинской области будет построено еще 29 детских садов. На решение важной требуется 4,6 млрд руб: 2,8 млрд руб — из областного и 1,8 млрд — из федерального бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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