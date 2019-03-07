С новосельем! В поселке Бишкиль открылся новый детский садик

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-07T12:32:12+03:00

Мест в нем с избытком, потому устроены все местные малыши

Изменить размер текста: A A

Челябинская область полностью закрыла потребность в местах в садиках для детей от трех до семи лет. Скоро не станет очередей в ясли. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский во время посещения нового детского садика в поселке Бишкиль Чебаркульского района.

Теперь в садик ходят все 33 здешних малыша. А всего здание рассчитано на 50 ребят. До новоселья дети «квартировали» в малом спортивном зале бишкильской школы. Теперь зал может использоваться для занятий учениками.

А новый детсад — это светлые и просторные группы. В каждой — спальни, туалетные комнаты, гардеробные. Есть спортивный и музыкальный залы, медкабинет, кабинет психолога и логопеда. У здания — красивая безопасная игровая площадка.

За три года в Челябинской области будет построено еще 29 детских садов. На решение важной требуется 4,6 млрд руб: 2,8 млрд руб — из областного и 1,8 млрд — из федерального бюджетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU