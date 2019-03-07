Бережливые. Трудолюбивые. Организованные. Социологи нарисовали портрет челябинки

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-07T13:18:13+03:00

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Готовясь к весеннему празднику, аналитики HeadHunter изучили резюме челябинок и определили восемь интересных фактов о жительницах нашего города.

1. Самые «женские» профессиональные сферы: «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Наука, образование», «Спорт, фитнес, красота», «Домашний персонал», «Административный персонал», «Банки», «Медицина, фармацевтика», «Маркетинг, реклама» и «Страхование».

2. Средняя ожидаемая зарплата — 25 тыс руб. Мужчины хотят зарабатывать на 10 тыс больше.

3. Три главных статьи расходов у женщин — еда, коммунальные платежи и аренда жилья (ипотека). У мужчин первая тройка такая же. Но женщины больше, чем мужчины, тратят на одежду и обувь, уход за собой, образование и медицину..

4. Водительское удостоверение есть у каждой третьей соискательницы.

5. Обеденный перерыв треть женщин проводят в одиночестве, 44% — с кем-то из коллег, а еще 24% отмечают, что у них нет постоянных компаньонов.

6. Устроиться на руководящую должность очень сложно — так считают 14% женщин среди топ-менеджеров.

7. Всего два процента горожанок готовы работать вахтовым методом. Почти 12% предпочитают «удаленку»; 22,8% — гибкий график. Самым популярным остается полный рабочий день — 87,5%.

8. Женщины чаще, чем мужчины, отвлекаются от текущих задач, если коллеги приводят на работу детишек. Мамы — они такие!

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ИСТОЧНИК KP.RU