В ночь на 8 марта на Южном Урале будет сильная гололедица
На Южном Урале с каждым днем все теплее. Но весенняя оттепель очень опасна: ночью снег подмерзает и покрывается коркой льда. Ночь на пятницу, 8 марта, будет особенно холодной, а потому на дорогах появится сильная гололедица.
Чтобы избежать рост ДТП, ГИБДД города перешла на усиленный режим работы. Полицейские просят водителей и пешеходов быть внимательными на дороге. А также напоминают, что тормозной путь автомобиля на льду увеличивается в разы, поэтому водителям рекомендуется сбрасывать скорость перед пешеходными переходами чуть раньше, чем обычно.
Пешим участникам дорожного движения стоит приклеить на куртки светоотражающие элементы — они помогут водителю обнаружить вас издали и вовремя затормозить.
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ИСТОЧНИК KP.RU