В ночь на 8 марта на Южном Урале будет сильная гололедица

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-07T17:23:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Южном Урале с каждым днем все теплее. Но весенняя оттепель очень опасна: ночью снег подмерзает и покрывается коркой льда. Ночь на пятницу, 8 марта, будет особенно холодной, а потому на дорогах появится сильная гололедица.

Чтобы избежать рост ДТП, ГИБДД города перешла на усиленный режим работы. Полицейские просят водителей и пешеходов быть внимательными на дороге. А также напоминают, что тормозной путь автомобиля на льду увеличивается в разы, поэтому водителям рекомендуется сбрасывать скорость перед пешеходными переходами чуть раньше, чем обычно.

Пешим участникам дорожного движения стоит приклеить на куртки светоотражающие элементы — они помогут водителю обнаружить вас издали и вовремя затормозить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU