В центре Челябинска иномарка вылетела на оживленный тротуар
После столкновения двух иномарок в центре Челябинска одна из машин оказалась на тротуаре, где обычно бывает много людей, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Читатель «Комсомолки» прислал в редакцию небольшой ролик, снятый на телефон. Видеозапись демонстрирует последствия дорожно-транспортного происшествия.
Дорожный инцидент произошел на проспекте Ленина, напротив главного корпуса ЮУрГУ. Днем, 7 марта, на проезжей части столкнулись два автомобиля. Один из них — «Рено Логан» — от удара отлетел на островок тротуара, который разделяет полосы встречного движения. Обычно здесь стоят люди, не успевшие перейти на другую сторону. Но в момент ДТП чудесным образом никто не пострадал. Сама машина изрядно разбита.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
В Челябинске Рено Логан столкнулся с другой иномаркой и вылетел на тротуар.
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ИСТОЧНИК KP.RU