Четверо детей оказались заперты в доме с ядовитым газом в Челябинской области
Вечером 7 марта в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех детей в частном жилом доме Троицка. На место оперативно отправили спасателей, специалистов газовой службы, скорой помощи.
— Предварительная причина ЧП — неисправность газового отопительного прибора. В результате происшествия погибла годовалая малышка. Еще три девочки доставлены в больницу. В момент трагедии родителей дома не было. Они отсутствовали около полутора часов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
С семьей работает психолог. Всего к дому выезжали более 30 сотрудников и девять машин спецслужб.
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ИСТОЧНИК KP.RU