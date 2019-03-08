Четверо детей оказались заперты в доме с ядовитым газом в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-08T07:23:07+03:00

В этом доме произошла трагедия. Фото: ГУ МЧС РФ по Челябинской области

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Вечером 7 марта в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех детей в частном жилом доме Троицка. На место оперативно отправили спасателей, специалистов газовой службы, скорой помощи.

— Предварительная причина ЧП — неисправность газового отопительного прибора. В результате происшествия погибла годовалая малышка. Еще три девочки доставлены в больницу. В момент трагедии родителей дома не было. Они отсутствовали около полутора часов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

С семьей работает психолог. Всего к дому выезжали более 30 сотрудников и девять машин спецслужб.

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ИСТОЧНИК KP.RU