Водителям троллейбусов из Челябинска предлагают брать кредиты прямо за рулем

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-08T08:31:15+03:00

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О необычном случае рассказали подписчики группы «Челябинский транспорт». Там сидят сотрудники городских депо и неравнодушные. Один из водителей выложил ролик: во время поездки ему позвонили на устройство с ГЛОНАСС. Гаджет отслеживает движение транспорта и на него звонят диспетчеры, чтобы подкорректировать маршрут.

Однако в этот раз звонившим оказался автоответчик из банка.Механическим голосом тот предложил водителю оформить кредитную карту.

— В устройстве с ГЛОНАСС стоит обычная сим-карта, поэтому на нее можно позвонить, — объяснили подписчики.

Но вот парадокс: откуда у банка телефонный номер сим-карты, которая используется лишь в технических целях? Другие водители также рассказали подобные истории:

— У меня тоже такое было и не один раз. Один раз звонил живой человек из банка и спрашивал когда кто-то намерен вернуть кредит. А еще звонил мужик и спрашивал, где его жена.

— Мне позвонили, трубку не взял. Пробил в поисковике номер — оказалось кредитку предлагают. Потом коллеге с этого номера позвонили.

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ИСТОЧНИК KP.RU