Десятки нелегалов работали в теплицах под Челябинском

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-08T10:37:08+03:00

Штрафы выписали не только мигрантам, но и их нанимателям. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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Красноармейский район Челябинской области известен своими большими площадями тепличных хозяйств. Большинство сотрудников — гастарбайтеры. Миграционная служба устроила рейд по агропромышленным комплексам района.

Иностранцы занимались высадкой рассады овощей, когда пришли ревизоры. Восемь граждан из Центральной получили штрафы — трудились без разрешения на работу. Кроме того, протоколы составили и на их работодателя. За это светит большой штраф и даже приостановка работы предприятия.

— На нарушителей миграционного законодательства наложены административные штрафы на общую сумму 40 000 рублей. Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU