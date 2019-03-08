Десятки нелегалов работали в теплицах под Челябинском
Красноармейский район Челябинской области известен своими большими площадями тепличных хозяйств. Большинство сотрудников — гастарбайтеры. Миграционная служба устроила рейд по агропромышленным комплексам района.
Иностранцы занимались высадкой рассады овощей, когда пришли ревизоры. Восемь граждан из Центральной получили штрафы — трудились без разрешения на работу. Кроме того, протоколы составили и на их работодателя. За это светит большой штраф и даже приостановка работы предприятия.
— На нарушителей миграционного законодательства наложены административные штрафы на общую сумму 40 000 рублей. Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU