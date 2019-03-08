Еще 59 семей в Челябинской области переедут из ветхоаварийного в новое жилье

СЕГОДНЯ 20:57 2019-03-08T20:57:23+03:00

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Проект был осуществлен в рамках реализации на территории Златоустовского городского округа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

— Четвертого марта подписано разрешение на ввод в эксплуатацию десятиэтажного жилого дома № 3 в квартале Молодежный. Здание построено с применением современных энергосберегающих технологий в одном из самых живописных мест на берегу городского пруда, — отметил глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин.

59 из 140 квартир выделено семьям, которые прежде проживали в ветхоаварийном жилье.

— «Трест Уралавтострой» строил давно и много в Златоусте в советские времена. Мы решили продолжать традицию, — говорит представитель Треста, депутат Законодательного собрания Челябинской области Валихан Тургумбаев. Взяли заброшенный котлован со сваями и за два года возвели дом с нуля. Строительный кран не убираем и начинаем строить следующий жилой дом.

59 семей переедут в этот дом из ветхоаварийных домов в рамках госпрограммы.

Отметим, что на сегодняшний день в Челябинской области снесено 68 процентов аварийного жилья. На реализацию масштабной программы переселения предусмотрено выделение более шести миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU