В Магнитогорске прохожие спасли женщину, запертую малышом на балконе
В одном из многоквартирных домов Магнитогорска хозяйка квартиры оказалась запертой на балконе, рассказывают в социальных сетях очевидцы.
Женщина вышла на балкон по делу, а в это время ее малыш, которому всего годик и восемь месяцев, захлопнул двери. Открыть их самостоятельно мамочка не смогла. И хотя на улице холодно, больше всего женщина испугалась за сына, оставшегося в квартире.
Дама не растерялась и попросила помощи у прохожих. Одна из женщин, проходивших мимо, позвонила со своего мобильного телефона мужу запертой мамы и попросила его подъехать домой. Отец семейства понесся к супруге пулей и вызволил ее из плена. С малышом, к счастью, за это время ничего не случилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU