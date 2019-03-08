В Магнитогорске прохожие спасли женщину, запертую малышом на балконе

СЕГОДНЯ 21:26 2019-03-08T21:26:29+03:00

Женщина не смогла открыть пластиковую дверь, так как снаружи не было ручки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В одном из многоквартирных домов Магнитогорска хозяйка квартиры оказалась запертой на балконе, рассказывают в социальных сетях очевидцы.

Женщина вышла на балкон по делу, а в это время ее малыш, которому всего годик и восемь месяцев, захлопнул двери. Открыть их самостоятельно мамочка не смогла. И хотя на улице холодно, больше всего женщина испугалась за сына, оставшегося в квартире.

Дама не растерялась и попросила помощи у прохожих. Одна из женщин, проходивших мимо, позвонила со своего мобильного телефона мужу запертой мамы и попросила его подъехать домой. Отец семейства понесся к супруге пулей и вызволил ее из плена. С малышом, к счастью, за это время ничего не случилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU