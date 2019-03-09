«Вы — гордость Челябинской области»: Губернатор поздравил с юбилеем Лидию Скобликову

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-09T07:52:11+03:00

Лидию Скобликову знают и любят даже далекие от спорта южноуральцы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил по телефону прославленную спортсменку уроженку Златоуста Лидию Скобликову, сообщает пресс-служба главы региона.

Восьмого марта шестикратная олимпийская чемпионка, которую все называют «уральская молния», исполнилось 80 лет. Борис Дубровский пожелал ей здоровья, счастья и благополучия, а также поблагодарил за вклад в развитие спорта.

— Вы — гордость всей Челябинской области. Ваш вклад в развитие отечественного спорта неоценим. Покорив высокие спортивные вершины, вы передаете свой опыт подрастающим поколениям. Школа олимпийского резерва, которая носит ваше имя, дает России новых чемпионов. Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия! — сказал Лидии Скобликовой губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU