2019-03-09T07:52:11+03:00
Общество

«Вы — гордость Челябинской области»: Губернатор поздравил с юбилеем Лидию Скобликову

«Уральской молнии» исполнилось 80 лет
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Лидию Скобликову знают и любят даже далекие от спорта южноуральцы.Лидию Скобликову знают и любят даже далекие от спорта южноуральцы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил по телефону прославленную спортсменку уроженку Златоуста Лидию Скобликову, сообщает пресс-служба главы региона.

Восьмого марта шестикратная олимпийская чемпионка, которую все называют «уральская молния», исполнилось 80 лет. Борис Дубровский пожелал ей здоровья, счастья и благополучия, а также поблагодарил за вклад в развитие спорта.

— Вы — гордость всей Челябинской области. Ваш вклад в развитие отечественного спорта неоценим. Покорив высокие спортивные вершины, вы передаете свой опыт подрастающим поколениям. Школа олимпийского резерва, которая носит ваше имя, дает России новых чемпионов. Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия! — сказал Лидии Скобликовой губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воры вынесли полмиллиона рублей из магазина дешевых товаров в Челябинской области
Водитель трамвая помог старушке, упавшей в сугроб на дороге в Челябинске
Мошенник похитил у пенсионерки 80 тыс. рублей, прикинувшись двойником ее дочери в Челябинской области
Труп женщины нашел собачник за мусорным баком на ЧТЗ в Челябинске
В Магнитогорске прохожие спасли женщину, запертую малышом на балконе
Трамвай сбил насмерть мужчину Восьмого марта в Челябинске
Еще 59 семей в Челябинской области переедут из ветхоаварийного в новое жилье
Спортсменка из Кургана уже завоевала на Универсиаде три медали в лыжном ориентировании
Жительница Магнитогорска из разрушенного дома пошла на «Давай поженимся»
Отравление детей газом в Троицке переросло в уголовное дело
Десятки нелегалов работали в теплицах под Челябинском
Водителям троллейбусов из Челябинска предлагают брать кредиты прямо за рулем
Четверо детей оказались заперты в доме с ядовитым газом в Челябинской области
В центре Челябинска иномарка вылетела на оживленный тротуар
Жители Челябинска увидят боевые трофеи из Сирии
Жители Магнитогорска засомневались в величии Наполеона
В ночь на 8 марта на Южном Урале будет сильная гололедица
Бережливые. Трудолюбивые. Организованные. Социологи нарисовали портрет челябинки
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили предложение об индексации пенсий
С новосельем! В поселке Бишкиль открылся новый детский садик
Масленица пришла! Челябинцы сожгут чучело надоевшей зимы