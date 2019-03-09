Воры вынесли полмиллиона рублей из магазина дешевых товаров в Челябинской области
Преступники ограбили магазин «Фикс Прайс» в Сатке. Они проникли в бухгалтерию торговой точки через разбитое окно и вынесли около 500 тысяч, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
По словам полицейских, магазин ограбили в ночь на пятницу, 8 марта. Пропажу денег заметили только утром, когда сотрудники торговой точки пришли на смену. Они и вызвали полицейских.
Вскрыть сейф преступникам помогли лом и кувалда. Грабителей уже ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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ИСТОЧНИК KP.RU