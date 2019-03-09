Школьники написали на снегу поздравление с 8 марта своими телами в Челябинской области
Фото: сообщество "Подслушано в Озерске", социальные сети.
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Ученики 30-й школы из города Озерск выложили в соцсетях необычное поздравление с Восьмым марта.
Мальчишки в темной одежде легли на снег в школьном дворе таким образом, чтобы получилась фраза «С 8 марта». Участниками праздничного флешмоба стали 22 человека.
Поздравление оценили не только учителя и одноклассники, но и вся область. Снимок снежной «открытки» попал в местные СМИ и продолжает собирать лайки.
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ИСТОЧНИК KP.RU