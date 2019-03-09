Двухлетнему малышу проломили череп во время лечения в частном медцентре Челябинска

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-09T13:31:51+03:00

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Несчастный случай произошел в помещении частного медицинского центра, который занимается реабилитацией пациентов с ДЦП. Во время занятий в тренажерном зале двухлетний мальчик получил перелом свода основания черепа, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Следственный комитет уже начал проверку этого случая. По одной версии, мама недоглядела за малышом и он упал с тренажера. По другой версии, мальчик получил удар подвесным оборудованием. По результатам проверки решат — нужно ли возбуждать уголовное дело.

Из частного центра ребенок госпитализирован в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Помимо перелома, мальчик получил ушиб мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU