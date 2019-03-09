2019-03-09T16:06:29+03:00
Общество

В челябинском микрорайоне Парковый школьники облюбовали опасную стройку

И никому нет до этого дела
Лидия ПЕСКОВА
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Первоклассники поднимаются даже на крышу. Фото: "Парковый Челябинск".Первоклассники поднимаются даже на крышу. Фото: "Парковый Челябинск".
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Рядом с образовательным центром № 2 в микрорайоне Парковый по улице Скульптора Головницкого ведется стройка. И каждый день по ней гуляют школяры. Об опасной забаве в соцсетях рассказала подписчица паблика «Парковый Челябинск».

— Девочки-первоклашки поднимаются по лестнице до самой крыши! Я подошла к ним, поговорила. Пообещали, что больше не будут. Позвонила в школу, а там говорят: «за стройку школа ответственность не несет», никто из сотрудников так и не вышел. Позвонила в полицию, но за 40 минут никто не приехал, — рассказывает горожанка.

Женщина призывает соседей предупредить детей об опасности игр на стройке.

Жители Паркового благодарят автора поста за неравнодушное отношение к чужим детям и удивляются, почему доступ на стройку свободный.

— А что за стройка такая? Как дети вообще попали на строительную площадку, неужели никакой охраны нет? — недоумевают подписчики паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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