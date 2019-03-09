2019-03-09T18:18:33+03:00
Спорт

Эксцентричный Андрей Разин может стать главным тренером «Трактора»

Клуб ведет переговоры с новым претендентом на место наставника
Алексей МИКУШИН
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Андрей Разин.Андрей Разин.
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В штабе черно-белых сообщили, что генеральный менеджер клуба Евгений Губарев начал комплектовать состав команды уже на следующий сезон. Уже ведутся переговоры с кандидатом на пост нового главного тренера. Им стал экс-наставник четырех клубов КХЛ, серебряный призер чемпионата мира (2002 год) Андрей Разин. Недавно у него закончился контракт с череповецкой «Северсталью». С этим клубом Разин не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина, но зато выдал неплохую победную серию на финише регулярного чемпионата.

Андрея Разина считают эпатажным и жестким тренером. Четыре года назад во время матча с ТХК-Тверь он подрался с наставником тверчан Алексеем Ждахиным. За это оба тренеры были удалены до конца матча.

Напомним, в этом сезоне «Трактор» уступил в первом раунде плей-офф «Автомобилисту». Временно исполняющим обязанности наставника команды сейчас является Алексей Тертышный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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