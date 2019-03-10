2019-03-10T07:24:41+03:00
Происшествия

У полного пассажирами автобуса отказали тормоза на трассе в Челябинской области

Водитель понял это, прежде чем набрал большую скорость
Андрей АБРАМОВ
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Автобус сломался на трассе в Челябинской области. Фото: Михаил ФРОЛОВАвтобус сломался на трассе в Челябинской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Поломка случилась в автобусе, который перевозил туристов с горнолыжного курорта в Челябинск 9 марта. Проехали Златоуст и через несколько километров водитель заметил, что система управления дала сбой — отказали тормоза. Шоферу удалось плавно съехать на обочину и вызвать помощь.

Из Челябинска приехал запасной автобус компании и забрал туристов. Пассажиры простояли на трассе около трех часов, но понимая, что дальше двигаться в этой машине опасно — понимающе дождались новый транспорт.

— Водитель не выключал мотор, поэтому в салоне было тепло. После катания все были уставшие, но отнеслись понимающе. Детей в автобусе вроде бы не было, — рассказала «КП — Челябинск» туристка Алена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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