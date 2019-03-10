В квартире жительниц Миасса нашли запертыми 20 животных

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-10T11:05:09+03:00

Питомцы несколько дней провели без еды и питья посреди мусорных куч

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Хозяек квартиры местные зоозащитники окрестили «чудо-женщинами». Они не впервой вызывают гнев волонтеров. В социальных сетях активисты рассказали, что жительницы уехали на несколько дней и оставили запертыми внутри десятки животных.

— Слово «содержат» не особо подходит в этом случае. Держат в закрытом пространстве в полнейшей антисанитарии без еды и питья.Для чего они это делают не ясно, — рассказали волонтеры.

По сообщениям из соцсетей, соседи вскрыли хлипкую дверь. Там обнаружили 15 кошек и пять собак. Животных забрали.

— Большинство из них уже пристроены на передержки.Осталось пристроить еще несколько кошек, — рассказали волонтеры.

Если вы можете помочь животным, пишите в сообщество VK «Добрые руки».

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ИСТОЧНИК KP.RU