В квартире жительниц Миасса нашли запертыми 20 животных
Хозяек квартиры местные зоозащитники окрестили «чудо-женщинами». Они не впервой вызывают гнев волонтеров. В социальных сетях активисты рассказали, что жительницы уехали на несколько дней и оставили запертыми внутри десятки животных.
— Слово «содержат» не особо подходит в этом случае. Держат в закрытом пространстве в полнейшей антисанитарии без еды и питья.Для чего они это делают не ясно, — рассказали волонтеры.
По сообщениям из соцсетей, соседи вскрыли хлипкую дверь. Там обнаружили 15 кошек и пять собак. Животных забрали.
— Большинство из них уже пристроены на передержки.Осталось пристроить еще несколько кошек, — рассказали волонтеры.
Если вы можете помочь животным, пишите в сообщество VK «Добрые руки».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU