Больницы Челябинска переполнены детьми с ротовирусом

СЕГОДНЯ 04:02 2019-03-11T04:02:31+03:00

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Родительский чат детского сада все выходные пищал от сообщений о заболевших детках. Диагноз один на всех — ротовирус. Штука противная и очень заразная. В коллективе распространяется быстро. Но и тех, кто не ходит в детский сад, инфекция не пощадила. У нашего корреспондента ребенок болеет с 6 марта: два дня высокой температуры и постоянной рвоты, затем слабость и отсутствие аппетита. Такая же ситуация у многих знакомых.

Детей в возрасте до двух лет, как правило, госпитализируют. Это необходимо, так как в случае ротовирусной инфекции самое опасное — обезвоживание. Больному необходимо обильное питье: по чуть-чуть каждые 10 минут. Провернуть такое с малышами довольно сложно, поэтому их кладут в больницу, чтобы проставить капельницы.

В тяжелых случаях дети попадают в реанимацию. Жительница Челябинска Анна Истомина рассказала, что у ее двухлетнего сына поднялась температура выше 39 градусов и начались судороги. Третий день ребенок находится в реанимации.

— На болезнь наслоился еще и сильный стресс, так как ребенок лежит в реанимации один, без родителей. Я просила, чтобы сына скорее перевели в обычную палату, чтобы я могла быть вместе с ним. Но врач сказал, что палаты инфекционного отделения переполнены, даже в коридоре люди лежат. Не удивительно: раньше в Челябинске было пять инфекционных отделений, а сейчас только два, — рассказала Анна корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск».

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ИСТОЧНИК KP.RU